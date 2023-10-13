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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

13.10.2023 11:27
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Tıbbi Beşeri Ürün (PPD Test Tüberkülin)
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/06/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/10/2023
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
11.875.000 + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2
Açıklamalar

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi (PPD Test Tüberkülin) 950.000 Doz 11.875.000,00 TL + KDV tutarla şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205691


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Altın Gr. 1.683 1.683 16,96  
Cumhuriyet 11.610 11.786 20,00  
Tam 11.397 11.490 63,00  
Yarım 5.716 5.767 32,00  
Çeyrek 2.849 2.883 15,00  
Gümüş.Ons 22,16 22,18 0,35  
Gümüş Gr. 19,76 19,80 0,32  
B. Petrol 87,95 87,95 1,95  
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