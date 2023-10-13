***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
13.10.2023 11:27
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Tıbbi Beşeri Ürün (PPD Test Tüberkülin)
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/06/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/10/2023
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
11.875.000 + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi (PPD Test Tüberkülin) 950.000 Doz 11.875.000,00 TL + KDV tutarla şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205691
BIST