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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

09.11.2023 15:08
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Tıbbi Beşeri İlaç
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/10/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/11/2023
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
16.415.060,20 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
16.415.060,20 TL + KDV
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2
Açıklamalar

   Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi DİADOL markası ile 16.415.060,20 TL +KDV tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216260


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