***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.06.2023 14:29
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.06.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 18 inci maddesinin ŞirketimizYönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 400.000.000.-(Dörtyüz Milyon) TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. 06.06.2023 tarihi itibariyle SPK başvurusu yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156404
BIST
14:575.367
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,46
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
14:5721,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2493
|Açılış
|: 21,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
14:5723,1400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2394
|Açılış
|: 23,2000
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|Önceki Kapanış
|: 22,7000
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23,3824
En Düşük
22,8128
14:571.357,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,18
|Açılış
|: 1.357,92
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|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler14:55
|KLRHO
|15,93
|215.894.939
|% 9,95
|
|ITTFH
|3,78
|105.205.064
|% 9,88
|
|EUKYO
|5,25
|7.308.928
|% 9,83
|
|VKFYO
|10,79
|26.254.416
|% 9,77
|
|GRTRK
|21,04
|236.557.534
|% 9,41
|
|IMASM
|21,80
|686.308.986
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|24.877.914
|% -9,97
|
|MARKA
|11,37
|57.707.730
|% -8,16
|
|ADEL
|141,20
|55.094.142
|% -6,43
|
|YESIL
|4,18
|91.967.186
|% -6,07
|
|THYAO
|162,30
|6.697.679.140
|% -1,34
|
|SASA
|65,10
|5.135.516.987
|% 2,04
|
|KCHOL
|95,05
|4.171.586.489
|% 1,33
|
|ASELS
|52,80
|3.929.118.716
|% 3,33
|
|EREGL
|35,06
|2.802.149.120
|% -0,11
|
|EKGYO
|7,49
|1.794.285.267
|% -1,45
|
|YKBNK
|11,92
|2.143.881.202
|% -1,24
|
|ISCTR
|12,74
|2.238.978.984
|% 0,87
|
|KLGYO
|2,81
|426.959.211
|% 8,08
|
|AKBNK
|17,89
|2.625.620.067
|% -1,54
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5010
|21,5060
|% 1,17
|
|Euro
|23,0846
|23,1645
|% 1,15
|
|Sterlin
|26,5853
|26,7186
|% 0,90
|
|Frank
|23,5875
|23,7296
|% 0,97
|
|Riyal
|5,7160
|5,7446
|% 1,13
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|1,36
|
|Altın Gr.
|1.359
|1.359
|18,45
|
|Cumhuriyet
|9.167
|9.306
|152,00
|
|Tam
|9.135
|9.373
|171,75
|
|Yarım
|4.492
|4.567
|42,00
|
|Çeyrek
|2.239
|2.283
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|16,40
|16,42
|0,30
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-1,77
|