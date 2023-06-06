***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.06.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 18 inci maddesinin ŞirketimizYönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 400.000.000.-(Dörtyüz Milyon) TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. 06.06.2023 tarihi itibariyle SPK başvurusu yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156404BIST