***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
19.02.2021 22:57
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Turk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş.nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911222
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0381
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:59399,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,95
|Açılış
|: 399,78
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9774
|6,9846
|% 0,29
|
|Euro
|8,4557
|8,4665
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,7599
|9,8089
|% 0,46
|
|Frank
|7,7585
|7,8053
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% 0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|5,31
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,05
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|-0,99
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LINK
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.82 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 186 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 37 artarak (% 1.02 ) 1, 622
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, KARSN, EKGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 33, 387.00 milyon TL de
-
17:58EUHOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 177, 316 adet işlem