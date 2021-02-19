***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş.nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname Ekleri Dikkatinize Sunulmaktadır.Ek-4 30.09.2020 Bağımsız Denetim RaporuEk-5 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk BeyanıEk-6a Değerleme Kuruluşu Beyanı MakineEk-6b Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911224BIST