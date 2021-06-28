***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.06.2021 18:07
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtımı Yönetim Kurulu Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 24.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014 0 0
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 0 0
Ek Açıklamalar
Esas sözleşmemiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 48.743,45 TL hesaplanan Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra 33.281.265,55 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karına ulaşılmaktadır.
Vergi Usul Kanunu Hükümlerine (Yasal Kayıt) göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 926.125,55 TL dir.
VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızda oluşan geçmiş yıllar zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin önerinin 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 77.050.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 34.527,37
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 40.260.706 5.006.937
4. Vergiler ( - ) 6.930.697 879.024
5. Net Dönem Kârı 33.330.009 4.127.913
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 3.945.394 3.153.044
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 48.743,45 48.743,45
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 33.281.265,55 926.125,55
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 33.281.265,55 926.125,55
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 33.281.265,55 926.125,55
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 926.125,55 926.125,55
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944590
BIST