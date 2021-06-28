***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtımı Yönetim Kurulu TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014 0 0B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 0 0Ek AçıklamalarEsas sözleşmemiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 48.743,45 TL hesaplanan Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra 33.281.265,55 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karına ulaşılmaktadır.Vergi Usul Kanunu Hükümlerine (Yasal Kayıt) göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 926.125,55 TL dir.VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızda oluşan geçmiş yıllar zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin önerinin 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 77.050.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 34.527,37Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 40.260.706 5.006.9374. Vergiler ( - ) 6.930.697 879.0245. Net Dönem Kârı 33.330.009 4.127.9136. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 3.945.394 3.153.0447. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 48.743,45 48.743,458. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 33.281.265,55 926.125,55Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 33.281.265,55 926.125,559. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 33.281.265,55 926.125,5511. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 926.125,55 926.125,5520. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944590BIST