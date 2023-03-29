***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
29.03.2023 18:10
İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI TUTAR
TL
2022 / Yıllık
Konsolide Olmayan
1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 11.009.933
2) Katılım bankalarından alınmış krediler 99.349.762
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0
4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 110.359.695
Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129475
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
18:0520,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0410
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
18:051.210,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.210,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1407
|19,1463
|% 0,16
|
|Euro
|20,7385
|20,7815
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,5312
|23,6492
|% 0,05
|
|Frank
|20,7631
|20,8882
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0849
|5,1104
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.175
|8.279
|-52,00
|
|Yarım
|4.008
|4.051
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.026
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,00
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
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17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
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17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
-
17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem