***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu









İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLARKALEM ADI TUTARTL2022 / YıllıkKonsolide Olmayan1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 11.009.9332) Katılım bankalarından alınmış krediler 99.349.7623) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 04) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0TOPLAM 110.359.695Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklamahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129475BIST