***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.05.2023 12:11
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 10.05.2023 tarihli derecelendirme raporu ekte pdf olarak bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149468
BIST
13:574.497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -39,28
|Açılış
|: 4.544
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|Önceki Kapanış
|: 4.536
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4.551
En Düşük
4.486
13:5719,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 20,6250
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|Önceki Kapanış
|: 20,5950
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19,5569
En Düşük
19,4851
13:5721,3813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 22,5000
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|Önceki Kapanış
|: 22,4600
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21,4460
En Düşük
21,3327
13:571.276,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.276,18
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|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler13:55
|BRSAN
|137,50
|283.247.634
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.460.669
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.023.840
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|6.773.753
|% 9,91
|
|ZOREN
|4,49
|190.443.907
|% 9,78
|
|AVHOL
|21,12
|3.608.605
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|145.082.320
|% -9,96
|
|TUKAS
|10,95
|139.151.810
|% -9,73
|
|IZINV
|19,91
|7.313.512
|% -8,33
|
|AYEN
|19,05
|35.834.503
|% -7,97
|
|ISCTR
|12,56
|2.634.233.530
|% 3,63
|
|KCHOL
|86,35
|2.102.033.724
|% -0,58
|
|CWENE
|110,60
|1.202.046.175
|% -6,43
|
|SISE
|37,02
|1.193.370.292
|% -1,28
|
|THYAO
|127,40
|1.056.051.766
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,56
|2.634.233.530
|% 3,63
|
|EKGYO
|5,51
|375.703.686
|% 0,36
|
|YKBNK
|10,48
|678.108.521
|% 0,87
|
|ZOREN
|4,49
|190.443.907
|% 9,78
|
|KRDMD
|14,12
|563.221.139
|% 0,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5311
|19,5354
|% 0,11
|
|Euro
|21,3780
|21,3847
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,5677
|24,6909
|% 0,04
|
|Frank
|21,8320
|21,9635
|% 0,03
|
|Riyal
|5,1931
|5,2192
|% 0,09
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.032
|-3,09
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|9.274
|9.414
|11,00
|
|Tam
|9.226
|9.461
|9,06
|
|Yarım
|4.565
|4.656
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.314
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,86
|