***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 10.05.2023 tarihli derecelendirme raporu ekte pdf olarak bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149468BIST