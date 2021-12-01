***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.12.2021 15:17
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 01.12.2021 tarihli E-18454353-100.06-4963 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980468
BIST
16:381.851
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 41,18
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
16:3813,3156
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -0,3555
|Açılış
|: 13,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
16:3815,1205
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -0,4060
|Açılış
|: 14,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
16:38760,94
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -17,80
|Açılış
|: 760,94
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.516.190
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|240.784.594
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,64
|3.143.837.533
|% 1,93
|
|THYAO
|18,67
|2.809.611.578
|% 8,42
|
|SISE
|12,93
|2.199.878.857
|% 3,03
|
|ASELS
|22,04
|1.898.293.390
|% 1,38
|
|SASA
|45,56
|1.775.586.944
|% 4,98
|
|YKBNK
|3,27
|952.628.796
|% 3,15
|
|GARAN
|11,64
|3.143.837.533
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,29
|598.244.262
|% 2,23
|
|TSKB
|1,50
|305.392.032
|% 1,35
|
|SISE
|12,93
|2.199.878.857
|% 3,03
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3085
|13,3156
|% -2,60
|
|Euro
|15,0722
|15,1205
|% -2,61
|
|Sterlin
|17,5813
|17,6695
|% -3,00
|
|Frank
|14,3223
|14,4086
|% -3,42
|
|Riyal
|3,5171
|3,5348
|% -3,17
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|18,65
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|-0,28
|
|B. Petrol
|71,12
|71,12
|1,89
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 18 artarak (% 2.51 ) 1, 641
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, PRKAB, CELHA, SONME, MIATK, TAVHL, AKFGY, SNPAM, QNBFB, ISATR
-
16:50
MIATK, TUCLK, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
EKIZ, CRFSA, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 162 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 85 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem