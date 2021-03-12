***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHepatit B aşısının Türkiye'de üretimine geçişi için Kore menşeili LG Chem Ve Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. arasında 12.3.2021 tarihinde anlaşma imzalanmıştır .Bu anlaşma ile birlikte hepatit B aşısının da yerlileştirilmesi için ithalden imale geçiş süreci başlatılmış olup girilecek ilk ihalede yüzde 15 yerli malı avantajından faydalanılacaktır .T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Bulaşıcı hastalıkları önleyici Bağışıklama programı kapsamında yer alan Hepatit B aşısının TİTCK (Türkiye İlaç Eczacılık Tıbbi Cihaz Kurumu )tarafından ruhsatlandırma çalışmalarının 150 günde tamamlanması imtiyazını sağlayan yüksek öncelik ve GMP denetim süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayan GMP/2 Öncelik onayları da alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917769BIST