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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.03.2021 08:27



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Hepatit  B aşısının Türkiye'de üretimine geçişi için Kore menşeili LG Chem Ve Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. arasında 12.3.2021 tarihinde anlaşma imzalanmıştır .
Bu anlaşma ile birlikte hepatit B aşısının da yerlileştirilmesi için ithalden imale geçiş süreci başlatılmış olup girilecek ilk ihalede yüzde 15 yerli malı avantajından faydalanılacaktır .
T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Bulaşıcı hastalıkları önleyici Bağışıklama programı kapsamında yer alan Hepatit B aşısının TİTCK (Türkiye İlaç Eczacılık Tıbbi Cihaz Kurumu )tarafından  ruhsatlandırma çalışmalarının 150 günde tamamlanması imtiyazını sağlayan yüksek öncelik ve GMP denetim süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayan GMP/2 Öncelik onayları da alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917769


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