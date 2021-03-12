***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 08:27
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hepatit B aşısının Türkiye'de üretimine geçişi için Kore menşeili LG Chem Ve Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. arasında 12.3.2021 tarihinde anlaşma imzalanmıştır .
Bu anlaşma ile birlikte hepatit B aşısının da yerlileştirilmesi için ithalden imale geçiş süreci başlatılmış olup girilecek ilk ihalede yüzde 15 yerli malı avantajından faydalanılacaktır .
T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Bulaşıcı hastalıkları önleyici Bağışıklama programı kapsamında yer alan Hepatit B aşısının TİTCK (Türkiye İlaç Eczacılık Tıbbi Cihaz Kurumu )tarafından ruhsatlandırma çalışmalarının 150 günde tamamlanması imtiyazını sağlayan yüksek öncelik ve GMP denetim süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayan GMP/2 Öncelik onayları da alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917769
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
0
En Düşük
0
18:057,5754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0995
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5769
En Düşük
7,4594
18:059,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0822
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0587
En Düşük
8,9387
18:05415,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,33
|Açılış
|: 415,75
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,40
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5574
|7,5737
|% 1,31
|
|Euro
|9,0306
|9,0529
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,4945
|10,5472
|% 0,62
|
|Frank
|8,1000
|8,1488
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0051
|2,0152
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-13,12
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB