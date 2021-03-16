***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2021 15:05
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.03.2021 tarihinde TURK İLAÇ ve Serum Sanayi A.Ş ile Sudan'da yerleşik Meduro Company Ltd.arasında tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.
İlk yıl için alınan sipariş miktarı 6.540.000 USD tutarlı toplam 12.000.000 adet torba serum için yapılmıştır.
İlk yükleme tarihi haziran 2021 olarak planlanmıştır. Aylık 1.000.000 adet sevkiyat yapılacaktır.
İhracata konu ürünler aşağıdaki gibidir.
Exhibit –I
No
Product
Presentation
1
Turkfleks 0.9 % Isotonic Sodium Chloride Solution
500 ml x 1 bag
2
Turkfleks 5% Dextrose Solution in Water
500 ml x 1 bag
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918441
BIST
15:131.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.571
En Düşük
1.558
15:137,4778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0549
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:138,9341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0542
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9247
15:13416,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,93
|Açılış
|: 416,60
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:13
|ULAS
|5,17
|9.207.459
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.055.336
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|39.553.333
|% 9,98
|
|VAKKO
|17,22
|58.202.688
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|33.781.418
|% 9,96
|
|AYEN
|7,57
|58.679.351
|% -7,12
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|GRNYO
|3,42
|13.986.304
|% -6,04
|
|CASA
|159,00
|1.361.974
|% -6,03
|
|GARAN
|8,91
|1.054.210.073
|% 2,18
|
|KOZAL
|126,60
|1.043.822.684
|% 2,51
|
|FROTO
|205,60
|923.060.589
|% 8,50
|
|KRDMD
|7,74
|649.486.954
|% 1,98
|
|OTKAR
|439,20
|600.584.579
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,25
|298.500.689
|% 0,90
|
|GARAN
|8,91
|1.054.210.073
|% 2,18
|
|GSRAY
|4,20
|410.042.993
|% 6,33
|
|TSKB
|1,70
|149.680.213
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,74
|649.486.954
|% 1,98
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4739
|7,4778
|% -0,73
|
|Euro
|8,9258
|8,9341
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,3314
|10,3832
|% -1,07
|
|Frank
|8,0443
|8,0928
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9862
|1,9962
|% -0,82
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|2,88
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|2.773
|2.814
|-27,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|-35,21
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|-17,03
|
|Çeyrek
|667
|683
|-8,52
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,03
|68,03
|-0,85
|
Seans Raporu
15:13
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15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, MGROS, GUBRF
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15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 36 artarak (% 0.76 ) 1, 367
-
15:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, ULAS, UMPAS, TRILC, MNDRS, VESBE, VAKKO, SANKO, BLCYT, UZERB
-
15:29
BLCYT, UZERB, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:29
YONGA, SERVE, GRNYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında