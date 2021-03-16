***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.03.2021 tarihinde TURK İLAÇ ve Serum Sanayi A.Ş ile Sudan'da yerleşik Meduro Company Ltd.arasında tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.İlk yıl için alınan sipariş miktarı 6.540.000 USD tutarlı toplam 12.000.000 adet torba serum için yapılmıştır.İlk yükleme tarihi haziran 2021 olarak planlanmıştır. Aylık 1.000.000 adet sevkiyat yapılacaktır.İhracata konu ürünler aşağıdaki gibidir.Exhibit –INoProductPresentationTurkfleks 0.9 % Isotonic Sodium Chloride Solution500 ml x 1 bagTurkfleks 5% Dextrose Solution in Water500 ml x 1 baghttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918441BIST