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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2021 15:05



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           16.03.2021 tarihinde TURK İLAÇ ve Serum Sanayi A.Ş ile Sudan'da yerleşik Meduro Company Ltd.arasında tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.
İlk yıl için alınan sipariş miktarı 6.540.000 USD tutarlı toplam 12.000.000 adet torba serum için yapılmıştır.
İlk yükleme tarihi haziran 2021 olarak planlanmıştır. Aylık 1.000.000 adet sevkiyat yapılacaktır.
İhracata konu ürünler aşağıdaki gibidir.
Exhibit –I
    No
    Product
    Presentation

    1
    Turkfleks 0.9 % Isotonic Sodium Chloride Solution
    500 ml x 1 bag

    2
    Turkfleks 5% Dextrose Solution in Water
    500  ml x 1 bag






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918441


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