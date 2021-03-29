***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 11:51
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Aşı dolumu kapasite artışı İçin ithalatı gerçekleştirilen ilave flakon dolum hattı makina parkuru Türkiye'ye getirilmiş olup gümrük işlemlerini müteakip tesis yerleşimi gün içinde tamamlanmış olacaktır. Bu ekipman yatırımı sayesinde 60.000.000 doz /ay 720.000.000 doz yıl dolum kapasitesine ulaşılmıştır .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921373
BIST
13:421.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 12,98
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:428,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0846
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:429,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0665
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,6508
En Düşük
9,4521
13:42453,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,31
|Açılış
|: 453,34
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
453,88
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:42
|TRILC
|50,40
|179.520.733
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.630.521
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.696.717
|% 9,98
|
|RTALB
|25,36
|142.795.331
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.302.470
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.436.156
|% -7,69
|
|IZTAR
|20,08
|7.112.838
|% -6,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|KRDMD
|7,02
|1.177.364.297
|% 6,53
|
|GARAN
|6,94
|905.850.832
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,01
|587.327.488
|% 8,65
|
|BJKAS
|7,26
|584.486.871
|% 4,76
|
|PETKM
|5,61
|393.351.565
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,01
|587.327.488
|% 8,65
|
|KRDMD
|7,02
|1.177.364.297
|% 6,53
|
|GARAN
|6,94
|905.850.832
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,38
|292.903.605
|% 4,32
|
|BJKAS
|7,26
|584.486.871
|% 4,76
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1606
|8,1649
|% 1,05
|
|Euro
|9,6118
|9,6282
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,2597
|11,3161
|% 1,34
|
|Frank
|8,6598
|8,7119
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1715
|2,1824
|% 1,09
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,21
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|24,00
|
|Tam
|2.979
|3.056
|28,91
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|13,99
|
|Çeyrek
|722
|739
|6,99
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,84
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|-0,02
|