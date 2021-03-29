***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Aşı dolumu kapasite artışı İçin ithalatı gerçekleştirilen ilave flakon dolum hattı makina parkuru Türkiye'ye getirilmiş olup gümrük işlemlerini müteakip tesis yerleşimi gün içinde tamamlanmış olacaktır. Bu ekipman yatırımı sayesinde 60.000.000 doz /ay 720.000.000 doz yıl dolum kapasitesine ulaşılmıştır .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921373BIST