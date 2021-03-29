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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.03.2021 12:27



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin Covid-19 aşısının Türkiye'de üretimine yönelik yürüttüğü görüşmelere ilişkin bilgilerin, 4.3.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurul'un II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6.Maddesi kapsamında açıklanmasının ertelenmesi kararı alınmıştı. Yeni gelişmeler doğrultusunda şirketimizin Covid-19 aşı üretimi için yürüttüğü görüşmelerin kurumsal bir statüye kavuşturulması amacıyla, gereğinde bir aracı kurumun görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Berat Battal'ın 29.3.2021 tarih ve 2021/014 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla yetkili kılınmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921384


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