***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Covid-19 aşısının Türkiye'de üretimine yönelik yürüttüğü görüşmelere ilişkin bilgilerin, 4.3.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurul'un II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6.Maddesi kapsamında açıklanmasının ertelenmesi kararı alınmıştı. Yeni gelişmeler doğrultusunda şirketimizin Covid-19 aşı üretimi için yürüttüğü görüşmelerin kurumsal bir statüye kavuşturulması amacıyla, gereğinde bir aracı kurumun görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Berat Battal'ın 29.3.2021 tarih ve 2021/014 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla yetkili kılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921384BIST