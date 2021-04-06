***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGerek yatırımcı ilişkileri kanalı ile gerek web sitesi gerekse sosyal medya üzerinden çok fazla sayıda benzer sorular gelmesi sebebi ile KAP aracılığı ile genel bir bilgilendirme duyurusu yapma ihtiyacı doğmuştur.İzahnamemizde belirttiğimiz konular üzerine çalışmalarımız gayret ve titizlik içerisinde sürdürülmekte olup içinde bulunduğumuz sektörün insan sağlığını esas alması ve ikili anlaşmalarda hem teknik olarak hem de hukuki anlamda bir çok unsurda mutabakat gerektirmesi sebebi ile süreçler uzayabilmektedir.Anlaşmalar imzaları tamamlanmadan önce hiçbir şekilde kesinlik kazanmamakla birlikte 29.03.2021 tarih ve 2021/014 nolu yönetim kurulu kararı ile Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal'a verilen yetki doğrultusunda görüşmeler ilerletilmekte olup, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmamış olduğunu saygılarımızla arz ederiz .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923663BIST