***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 09:59
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gerek yatırımcı ilişkileri kanalı ile gerek web sitesi gerekse sosyal medya üzerinden çok fazla sayıda benzer sorular gelmesi sebebi ile KAP aracılığı ile genel bir bilgilendirme duyurusu yapma ihtiyacı doğmuştur.
İzahnamemizde belirttiğimiz konular üzerine çalışmalarımız gayret ve titizlik içerisinde sürdürülmekte olup içinde bulunduğumuz sektörün insan sağlığını esas alması ve ikili anlaşmalarda hem teknik olarak hem de hukuki anlamda bir çok unsurda mutabakat gerektirmesi sebebi ile süreçler uzayabilmektedir.
Anlaşmalar imzaları tamamlanmadan önce hiçbir şekilde kesinlik kazanmamakla birlikte 29.03.2021 tarih ve 2021/014 nolu yönetim kurulu kararı ile Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal'a verilen yetki doğrultusunda görüşmeler ilerletilmekte olup, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmamış olduğunu saygılarımızla arz ederiz .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923663
BIST
10:091.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.442
10:098,1425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0404
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
10:099,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0289
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
10:09452,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,16
|Açılış
|: 452,17
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler10:09
|JANTS
|969,30
|55.047.718
|% 17,99
|
|NTGAZ
|12,43
|167.793
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|ERBOS
|83,45
|26.141.791
|% 9,95
|
|FENER
|40,44
|101.605.944
|% 7,10
|
|GLRYH
|3,35
|340.006
|% -13,45
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|MERIT
|219,50
|70.460
|% -9,71
|
|FENER
|40,44
|101.605.944
|% 7,10
|
|EKGYO
|2,00
|55.380.396
|% -0,99
|
|JANTS
|969,30
|55.047.718
|% 17,99
|
|BJKAS
|8,11
|52.179.893
|% -2,05
|
|KOZAL
|125,50
|50.846.929
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,00
|55.380.396
|% -0,99
|
|TSKB
|1,40
|14.881.197
|% 0,72
|
|ODAS
|3,73
|27.626.684
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,11
|52.179.893
|% -2,05
|
|GARAN
|6,92
|42.595.942
|% 0,29
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1359
|8,1425
|% 0,50
|
|Euro
|9,6040
|9,6201
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,2485
|11,3049
|% 0,19
|
|Frank
|8,6304
|8,6824
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1615
|2,1723
|% 0,41
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,12
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,06
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,69
|