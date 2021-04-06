***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı ihtiyacı için 14.04.2021 tarihinde yapılacak olan 100.000 doz at kaynaklı kuduz immunglubolin aşısı alımı için Hindistan'da yerleşik Haffkine Bio Pharmaceutical firması tarafından ihaleye katılım için Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.ne yetkilendirme belgesi verilmiştir. Tahmini satış tutarı 1.000.000 USD olarak öngörülmektedir. Söz konusu üretici firma ile at kaynaklı kuduz immunglubolin antisera aşı üretimi için teknoloi transferi görüşmelerinin ilk basamağıda tamamlanmıştır.Teknoloji transferinin tamamlanması ile birlikte söz konusu üretimin yerlileştirilmesi ile ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında fayda sağlanması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923955BIST