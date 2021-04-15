***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın YatırımcılarımızTarafımıza yöneltilmekte olan yoğun ve benzer soruların geliyor olması sebebi ile tüm yatırımcılarımıza hitaben bir KAP açıklaması gereği hasıl olmuştur.1- TURK İlaç halka arz edildiği tarihteki izahnamesine bağlı kalarak sürdürmekte olduğu tüm faaliyetleri ile ilgili çalışmalarını titizlikle ve başarı ile sürdürmektedir.2- TURK İlaç Türkiye'de aşı üretimi konusunda ilk imal ruhsatına sahip olan ve aşı dolumu yapabiliyor olmanın yanısıra aşı üretimi konusunda sahip olduğu ruhsatı ile bu konudaki başarısı tescillenmiş tek firmadır .3- Covid 19 aşısı bugün bütün dünyanın global bir sorunu haline gelmiş hükümetlerin dahi direkt olarak devreye girdiği durumlarda bile süreçlerin uzadığı, tedariklerin sıkıntıya uğradığı ve var olan anlaşmaların dahi gerekliliklerinin zamanında yerine getirilmediği tüm dünya için aşikardır.4- TURK İlaç olarak 29.03.2021 tarihinde covid 19 aşısının ülkemizde üretimi ve dolumu konusunda yürütmekte olduğumuz uluslararası görüşmelere kurumsal kimlik kazandırılması adına, Yönetim Kurulu Başkanımıza verilmiş olan yetki doğrultusunda görüşmeler ilerletilmektedir.5- Ülkemize kazandırmaya çalıştığımız değer herhangi bir ticari meta veya basit üretim ürünü olmayıp biyote