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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2021 13:18



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Sayın Yatırımcılarımız
Tarafımıza yöneltilmekte olan yoğun ve benzer soruların geliyor olması sebebi ile tüm yatırımcılarımıza hitaben bir KAP açıklaması gereği hasıl olmuştur.
1-      TURK İlaç halka arz edildiği tarihteki izahnamesine bağlı kalarak sürdürmekte olduğu tüm faaliyetleri ile ilgili  çalışmalarını titizlikle ve başarı ile sürdürmektedir.
2-      TURK İlaç Türkiye'de aşı üretimi konusunda ilk imal ruhsatına sahip olan   ve aşı dolumu yapabiliyor olmanın yanısıra aşı üretimi konusunda sahip olduğu ruhsatı ile bu konudaki başarısı tescillenmiş tek firmadır .
3-      Covid 19 aşısı bugün bütün dünyanın global bir sorunu haline gelmiş hükümetlerin dahi direkt olarak devreye girdiği durumlarda bile süreçlerin uzadığı, tedariklerin sıkıntıya uğradığı ve var  olan anlaşmaların dahi gerekliliklerinin zamanında yerine getirilmediği tüm dünya için aşikardır.
4-      TURK İlaç olarak 29.03.2021 tarihinde covid 19 aşısının ülkemizde üretimi ve dolumu konusunda yürütmekte olduğumuz uluslararası görüşmelere kurumsal kimlik kazandırılması adına, Yönetim Kurulu Başkanımıza verilmiş olan yetki doğrultusunda görüşmeler ilerletilmektedir.
5-      Ülkemize kazandırmaya çalıştığımız değer herhangi bir ticari meta veya  basit üretim ürünü olmayıp biyote
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