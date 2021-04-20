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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2021 17:50



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Kamuoyunun Dikkatine,
Halka arz edilen hisse senetleri dışında Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da işlem göremeye başladığı tarih olan 05.03.2020'den bu güne kadar hakim ortak Sn. Mehmet Berat Battal ve halka arzdan pay almamış diğer ortaklarımız tarafından borsada hisse senedi satışı yapılmamıştır. Ayrıca hakim ortak Sn. Mehmet Berat Battal her yatırımcı gibi Şirketin büyümesinde önemli rol oynayacak olası projelerin değer maksimizasyonu çerçevesinde yaratacağı katma değerleri göz önüne alarak kısa vadeli çıkarları ön olanda tutmamakta, bu tür kısa vadeli çıkarlara yönelik hisse satışı yapmayı düşünmemektedir.   Bu bağlamda Sn. Mehmet Berat Battal'ın ve ilgili diğer ortakların satış yaptığına dair farklı mecralarda yer alan asılsız ve mesnetsiz ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bu tür ithamların karalayıcı ve piyasa yönlendirmesine zemin hazırlayarak yatırımcılarımızı zarara uğratıcı ifadeler olduğunu kamuoyunun dikkatine sunarız. Şirketimizin yatırımcılarımızın çıkarlarını korumak adına yasal haklarını saklı tuttuğunu belirtmek isteriz. 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929701


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JANTS 709,50 50.495.149 % 10,00  
SNPAM 19,14 616.978 % 10,00  
BAYRK 9,58 14.217.654 % 9,99  
INVEO 111,90 32.493.673 % 9,92  
OYAYO 8,34 25.022.697 % 9,88  
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Frank 8,8314 8,8846 % 0,37  
Riyal 2,1550 2,1658 % 0,25  
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Altın Ons 1.776 1.776 4,50  
Altın Gr. 463 463 2,84  
Cumhuriyet 3.060 3.108 8,00  
Tam 3.045 3.122 6,08  
Yarım 1.472 1.510 2,94  
Çeyrek 738 755 1,47  
Gümüş.Ons 26,01 26,03 0,19  
Gümüş Gr. 6,79 6,80 0,08  
B. Petrol 67,26 67,26 0,21  
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