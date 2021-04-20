***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 17:50
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuoyunun Dikkatine,
Halka arz edilen hisse senetleri dışında Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da işlem göremeye başladığı tarih olan 05.03.2020'den bu güne kadar hakim ortak Sn. Mehmet Berat Battal ve halka arzdan pay almamış diğer ortaklarımız tarafından borsada hisse senedi satışı yapılmamıştır. Ayrıca hakim ortak Sn. Mehmet Berat Battal her yatırımcı gibi Şirketin büyümesinde önemli rol oynayacak olası projelerin değer maksimizasyonu çerçevesinde yaratacağı katma değerleri göz önüne alarak kısa vadeli çıkarları ön olanda tutmamakta, bu tür kısa vadeli çıkarlara yönelik hisse satışı yapmayı düşünmemektedir. Bu bağlamda Sn. Mehmet Berat Battal'ın ve ilgili diğer ortakların satış yaptığına dair farklı mecralarda yer alan asılsız ve mesnetsiz ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bu tür ithamların karalayıcı ve piyasa yönlendirmesine zemin hazırlayarak yatırımcılarımızı zarara uğratıcı ifadeler olduğunu kamuoyunun dikkatine sunarız. Şirketimizin yatırımcılarımızın çıkarlarını korumak adına yasal haklarını saklı tuttuğunu belirtmek isteriz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929701
BIST
17:431.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,95
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
17:438,1160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
17:439,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0464
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
17:43462,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,21
|Açılış
|: 462,75
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,30
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler17:43
|JANTS
|709,50
|50.495.149
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.217.654
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.493.673
|% 9,92
|
|OYAYO
|8,34
|25.022.697
|% 9,88
|
|FADE
|14,40
|42.733.392
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|52.369.363
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.619.304
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|EREGL
|18,39
|1.387.125.493
|% 1,27
|
|GARAN
|7,12
|1.372.362.196
|% 1,71
|
|PETKM
|6,56
|1.044.432.227
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,29
|683.681.192
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,85
|673.897.770
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,85
|673.897.770
|% -0,54
|
|GARAN
|7,12
|1.372.362.196
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,13
|378.914.872
|% 2,40
|
|TSKB
|1,26
|222.040.061
|% -2,33
|
|PETKM
|6,56
|1.044.432.227
|% -0,76
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1098
|8,1160
|% 0,34
|
|Euro
|9,7758
|9,7854
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,2896
|11,3462
|% 0,13
|
|Frank
|8,8314
|8,8846
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1550
|2,1658
|% 0,25
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,50
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,08
|
|B. Petrol
|67,26
|67,26
|0,21
|
Seans Raporu
17:43
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17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PGSUS, THYAO
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 99 kaybederek (% -0.33 ) 1, 188
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, OYAYO, JANTS, SNPAM, BAYRK, ATLAS
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEKGY, ORMA, AYES, TKURU, DERIM, MERIT, SAMAT, BLCYT, FADE, ANELE