***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 09:56
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen tıbbı malzeme İlaç alımı ihalesinde Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Turkfleks markamızla serum ihalesi 9.963.912,64 TL ile firmamız uhdesinde kalmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934839
BIST
11:161.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:168,3110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:1610,0176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:16479,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,00
|Açılış
|: 479,68
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:16
|TKURU
|269,50
|791.552
|% 10,00
|
|KRDMA
|7,25
|69.569.013
|% 9,85
|
|KRDMB
|7,33
|34.434.703
|% 8,75
|
|KRDMD
|8,31
|1.787.677.203
|% 7,78
|
|KONTR
|74,85
|18.697.643
|% 7,78
|
|VAKFN
|17,26
|5.463.135
|% -9,96
|
|INTEM
|41,96
|1.980.042
|% -8,74
|
|DERHL
|7,93
|4.635.115
|% -6,71
|
|CANTE
|4,36
|145.970.199
|% -6,64
|
|DOBUR
|15,36
|585.670
|% -6,57
|
|KRDMD
|8,31
|1.787.677.203
|% 7,78
|
|THYAO
|12,85
|429.155.756
|% 1,98
|
|EREGL
|19,56
|427.786.297
|% 0,62
|
|GARAN
|7,32
|294.626.152
|% 0,97
|
|KOZAL
|118,40
|176.438.399
|% 0,85
|
|KRDMD
|8,31
|1.787.677.203
|% 7,78
|
|YKBNK
|2,09
|102.487.508
|% 0,48
|
|GARAN
|7,32
|294.626.152
|% 0,97
|
|CANTE
|4,36
|145.970.199
|% -6,64
|
|THYAO
|12,85
|429.155.756
|% 1,98
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3083
|8,3110
|% -0,03
|
|Euro
|10,0107
|10,0176
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,5388
|11,5967
|% 0,09
|
|Frank
|9,1014
|9,1562
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2130
|2,2241
|% 0,13
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|5,26
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,16
|0,08
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|0,32
|