***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2021 08:29
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak halkın kullanımına sunulan CoviVac isimli inaktif Covid 19 aşısı için Rusya'da yapılan görüşmeler neticesinde İnternational Research Institute for advance Systems (IRIAS)ile aşının Türkiye'de üretilmesi , ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak olan final anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzalanmıştır .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938325
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|KAPLM
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|
|UTPYA
|26,98
|152.248
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|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|KUTPO
|44,56
|114.003.032
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|24.523.443
|% -9,95
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|DERHL
|6,18
|13.374.461
|% -6,08
|
|ISGSY
|12,92
|29.927.924
|% -5,28
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|THYAO
|13,37
|494.666.141
|% 2,45
|
|GARAN
|8,10
|343.268.158
|% -0,37
|
|TRILC
|49,78
|218.065.416
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,17
|198.883.317
|% 0,00
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|KOZAL
|124,10
|174.699.882
|% -1,12
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|YKBNK
|2,17
|198.883.317
|% 0,00
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|EKGYO
|1,89
|121.863.779
|% -0,53
|
|GARAN
|8,10
|343.268.158
|% -0,37
|
|THYAO
|13,37
|494.666.141
|% 2,45
|
|SKBNK
|1,11
|35.214.801
|% -0,89
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4295
|8,4309
|% -0,30
|
|Euro
|10,3119
|10,3152
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8788
|11,9383
|% -0,22
|
|Frank
|9,3616
|9,4180
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2426
|2,2538
|% -0,23
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|11:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.900
|1.900
|2,97
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
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|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,46
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