***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2021 13:55
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bulgaristan Sofya'da yerleşik Türkiye için tek yetkili temsilcisi olduğumuz BB-NCIPD LTD. Firmasının üretimi olan T.C Sağlık Bakanlığı Çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan 1 ml ID Enjeksiyonluk Çözelti için liyofilize toz ve çözücü BCG (Tüberküloz) aşısının ruhsatlandırılması için ilgili hazırlık süreçleri tamamlanmış olup T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ‘na ruhsatlandırma yüksek öncelik başvurusunda bulunulmuştur .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942151
BIST
15:111.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:118,3706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:1110,1503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0129
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:11498,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -8,57
|Açılış
|: 498,18
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:11
|VAKKO
|13,75
|45.097.806
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|49.228.989
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.906.159
|% 9,81
|
|BMSCH
|6,45
|108.636.755
|% 9,32
|
|TKURU
|142,00
|2.248.760
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.683.713
|% -9,81
|
|CLEBI
|218,80
|55.315.759
|% -5,08
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|THYAO
|14,75
|1.152.976.443
|% 1,10
|
|GARAN
|8,43
|603.886.278
|% -0,35
|
|FENER
|39,50
|464.355.831
|% 5,33
|
|BOBET
|5,78
|391.296.199
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,26
|387.214.518
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|387.214.518
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|320.587.180
|% 0,45
|
|THYAO
|14,75
|1.152.976.443
|% 1,10
|
|GARAN
|8,43
|603.886.278
|% -0,35
|
|BOBET
|5,78
|391.296.199
|% 8,04
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3689
|8,3706
|% -0,28
|
|Euro
|10,1419
|10,1503
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,7807
|11,8398
|% -0,23
|
|Frank
|9,2850
|9,3410
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2268
|2,2379
|% -0,21
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-25,86
|
|Altın Gr.
|498
|499
|-8,21
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|-56,47
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|-27,32
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,66
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,24
|73,24
|0,55
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:22KUTPO
Yüzde 6.15 oranında artışla 34.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 007 adet işlem
-
15:20DMSAS
Yüzde 7.69 oranında artışla 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 319, 385 adet işlem
-
15:19GSRAY
Yüzde 8.61 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 923, 125 adet işlem
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 13 artarak (% 0.17 ) 1, 282
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, OYYAT, MERIT, VAKKO