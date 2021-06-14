***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBulgaristan Sofya'da yerleşik Türkiye için tek yetkili temsilcisi olduğumuz BB-NCIPD LTD. Firmasının üretimi olan T.C Sağlık Bakanlığı Çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan 1 ml ID Enjeksiyonluk Çözelti için liyofilize toz ve çözücü BCG (Tüberküloz) aşısının ruhsatlandırılması için ilgili hazırlık süreçleri tamamlanmış olup T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ‘na ruhsatlandırma yüksek öncelik başvurusunda bulunulmuştur .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942151BIST