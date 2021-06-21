***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRusya'da yerleşik Chromıs LLC Firması ve TURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş arasında coronovirüs COVID -19 tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli AVIFAVİR isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşma imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943307BIST