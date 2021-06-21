***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 10:55
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rusya'da yerleşik Chromıs LLC Firması ve TURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş arasında coronovirüs COVID -19 tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli AVIFAVİR isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşma imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943307
BIST
15:451.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
|: 1.391
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1.396
En Düşük
1.378
15:458,7781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 8,7650
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|Önceki Kapanış
|: 8,7320
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8,7955
En Düşük
8,7218
15:4510,4450
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10,4679
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|Açılış
|: 501,11
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|Önceki Kapanış
|: 495,67
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504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:43
|OZBAL
|10,12
|7.764.682
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.053.910
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.324.880
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,67
|11.832.908
|% 9,75
|
|VAKFN
|9,54
|124.795.435
|% 9,15
|
|BERA
|15,24
|191.297.736
|% -9,98
|
|TRILC
|32,50
|141.061.914
|% -4,97
|
|UNLU
|5,45
|12.510.144
|% -4,89
|
|PAMEL
|33,52
|688.665
|% -3,90
|
|GEDZA
|38,70
|7.059.386
|% -3,54
|
|BOBET
|6,08
|337.165.684
|% 6,67
|
|BMSCH
|5,80
|78.700.567
|% 2,11
|
|BASGZ
|9,72
|39.165.814
|% -0,31
|
|OYYAT
|24,44
|27.934.146
|% -0,57
|
|ATATP
|23,88
|18.687.490
|% 0,34
|
|BASGZ
|9,72
|39.165.814
|% -0,31
|
|UNLU
|5,45
|12.510.144
|% -4,89
|
|OYYAT
|24,44
|27.934.146
|% -0,57
|
|ATATP
|23,88
|18.687.490
|% 0,34
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7769
|8,7787
|% 0,47
|
|Euro
|10,4395
|10,4446
|% 0,74
|
|Sterlin
|12,1448
|12,2057
|% 0,96
|
|Frank
|9,4946
|9,5518
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3348
|2,3466
|% 0,52
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|10,29
|
|Altın Gr.
|503
|503
|6,98
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|38,00
|
|Tam
|3.312
|3.395
|34,29
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|16,59
|
|Çeyrek
|803
|821
|8,29
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,10
|