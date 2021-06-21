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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2021 14:59



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

TURK  İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş Rusya Chromis Firması ile yapmış olduğu çerçeve anlaşmasına istinaden  AVİFAVİR( INN FAVIPIRAVIR ) isimli ilacın Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulabilmesi için gerekli müsaadelerin alınması yönünde hareket etmek ve işlemleri başlatmak üzere  Power Of Attorney (  Exculusive Tam yetkililik belgesi  ) almıştır .





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943367


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Altın Ons 1.776 1.776 11,37  
Altın Gr. 503 503 7,78  
Cumhuriyet 3.335 3.385 41,00  
Tam 3.316 3.399 38,61  
Yarım 1.603 1.644 18,68  
Çeyrek 804 822 9,33  
Gümüş.Ons 25,85 25,88 0,07  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,09  
B. Petrol 73,53 73,53 0,02  
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