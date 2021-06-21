***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş Rusya Chromis Firması ile yapmış olduğu çerçeve anlaşmasına istinaden AVİFAVİR( INN FAVIPIRAVIR ) isimli ilacın Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulabilmesi için gerekli müsaadelerin alınması yönünde hareket etmek ve işlemleri başlatmak üzere Power Of Attorney ( Exculusive Tam yetkililik belgesi ) almıştır .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943367BIST