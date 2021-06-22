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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2021 09:38



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rusya'da yerleşik ChemRar Group Firması tarafından Rusya Yatırım fonu desteği ile geliştirilen , yapılan klinik çalışmalar neticesinde Covid 19 hastalığının tedavisinde %80 üzeri etkinliği kanıtlanmış olan , hastalık süresini 9 günden 4 güne kadar indiren ,favipiravir bazlı dünyada ilk onay alan avifavir ilacı İçin firmamıza Rusya Otoritesi tarafından verilen yetkiye istinaden ürünün satışa sunulması İçin gerekli olan yüksek öncelik müracaatı T.C Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu'na yapılmıştır . Söz konusu ilaç Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanmış Covid 19 erişkin tedavi kılavuzunda yer alan tek tedavi seçeneğidir. Favipiravir virüslerin çoğalmasını önleyerek etki eden antiviral bir ilaçtır .
Sadece Covid değil yeni ve yeniden ortaya çıkan influenza virüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943489


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