***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 11:33
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 77.050.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 315.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 84.755.000 TL bedelsiz sermaye artırımı yapılması yoluyla, %110 oranında artırılarak 161.805.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığını, SPK'nun 29.07.2021 tarih ve 2021/37 sayılı bülteninde duyurulmuştur.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952954
BIST
14:191.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,47
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:198,4099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0457
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:1910,0206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0480
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:19494,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,16
|Açılış
|: 494,03
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:17
|DOBUR
|14,08
|2.951.462
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.383.141
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.594.659
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.484.657
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.726.748
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.408.901
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.094.497
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,71
|121.655.839
|% -9,32
|
|MEGAP
|6,71
|121.655.839
|% -9,32
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|843.504.646
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,36
|449.481.193
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,83
|390.144.265
|% 0,77
|
|EREGL
|20,04
|364.380.710
|% 0,20
|
|ASELS
|15,46
|324.534.344
|% 1,31
|
|YKBNK
|2,36
|449.481.193
|% 2,16
|
|GARAN
|8,40
|843.504.646
|% 0,72
|
|KARSN
|4,33
|300.257.747
|% 3,10
|
|KRDMD
|7,83
|390.144.265
|% 0,77
|
|ODAS
|1,80
|74.745.349
|% -2,17
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4067
|8,4103
|% -0,54
|
|Euro
|10,0054
|10,0106
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,7056
|11,7644
|% -0,59
|
|Frank
|9,2507
|9,3064
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2348
|2,2461
|% -0,61
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,27
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-32,66
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-15,80
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,16
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:27MEGAP
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 863, 037 adet işlem
-
14:27MEGAP
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 863, 037 adet işlem
-
14:26VESTL
Yüzde -8.19 oranında düşüşle 29.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 828, 956 adet işlem
-
14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, ASELS, KRDMD
-
14:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 07 kaybederek (% -0.66 ) 1, 222