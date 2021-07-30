***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 77.050.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 315.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 84.755.000 TL bedelsiz sermaye artırımı yapılması yoluyla, %110 oranında artırılarak 161.805.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığını, SPK'nun 29.07.2021 tarih ve 2021/37 sayılı bülteninde duyurulmuştur.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952954BIST