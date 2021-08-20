***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2021 14:05
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 19.08.2021 tarihli kararı ile
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Onur Orsel'in istifasınına kabulüne , boşlan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Mahmut Kartaltepe'nin atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959656
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|3.289
|5,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|15,25
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|1.603
|7,37
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