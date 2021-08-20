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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.08.2021 14:05



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 19.08.2021 tarihli kararı ile
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Onur Orsel'in istifasınına kabulüne , boşlan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Mahmut Kartaltepe'nin atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959656


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Yarım 1.562 1.603 7,37  
Çeyrek 784 801 3,69  
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Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,02  
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