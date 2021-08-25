***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2021 18:21
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortağı Mehmet Berat Battal 145.625 lot 14.93 TL den geri alım yapmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960458
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.465
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.452
18:058,3786
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|: 486,76
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488,00
En Düşük
480,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|902.160
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|50.776.012
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|11.174.555
|% 9,25
|
|ISGSY
|8,55
|195.077.259
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|552.875
|% -10,00
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|EDATA
|14,96
|99.390.988
|% -9,99
|
|UTPYA
|22,00
|1.491.070
|% -9,98
|
|AGYO
|4,10
|19.175.599
|% -9,89
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,12
|1.315.233.134
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,63
|665.097.648
|% -0,78
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|257.731.817
|% 2,80
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,55
|422.925.671
|% -1,16
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3706
|8,3729
|% -0,29
|
|Euro
|9,8551
|9,8594
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,4689
|11,5264
|% -0,21
|
|Frank
|9,1345
|9,1895
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2278
|2,2389
|% -0,19
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-13,69
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|Altın Gr.
|482
|482
|-5,04
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|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
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|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
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|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
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|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,05
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|B. Petrol
|70,69
|70,69
|0,28
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