***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 17:00
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye de antijenden başlayarak yerli üretimi yapılacak olan (purified chick embryo cell rabies )kuduz aşısı için ruhsatlandırma yüksek öncelik başvurusunda bulunulmuştur .
Saygılarımızla.
Kamuoyu bilgisine sunurlur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961746
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|EREGL
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|% -1,63
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|KRDMD
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|535.233.795
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|ODAS
|1,57
|338.191.933
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|ZOREN
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|% 5,52
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|YKBNK
|2,61
|306.303.201
|% -1,14
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|GARAN
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|1.068.609.633
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|Dolar
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|% 0,40
|
|Euro
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|9,8729
|% 0,23
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|Sterlin
|11,4838
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|Frank
|9,0609
|9,1155
|% 0,49
|
|Riyal
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|%
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|3.289
|27,04
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|Yarım
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|13,08
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|796
|6,54
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|Gümüş.Ons
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|24,83
|0,90
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|6,60
|6,61
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