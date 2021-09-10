***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 10:41
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya Sağlık Örgütü Temel İhtiyaçlar listesinde yer alan , ilk ve ileri evredeki clostridium difficile enfeksiyonu İçin ilk seçilen antibiyotik tedavi ürünü olan nitroimidazol İçin Turkfleks %5 Metronidazol I.V. İnfüzyonluk Çözelti ürünümüz İçin T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumundan imal ruhsatı İçin hak kazanılmış olup ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmıştır . İlacın geri ödeme listesinde belirlenmiş olan satış fiyatı 8,78 TL dir. Ürün İhracat ürünleri arasında yer almakta olup
Devlet Malzeme Ofisi ihale ürünüdür .
Kamuoyu bilgisine saygılarımızla sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963100
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|PENTA
|111,10
|14.894.844
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|ORCAY
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|86.566.913
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|DITAS
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|14.707.419
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|KTSKR
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|30.193.906
|% 9,96
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|OYLUM
|5,26
|11.684.229
|% -5,05
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|BRKO
|1,17
|622.804
|% -4,88
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|TGSAS
|18,57
|9.303.102
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|EUHOL
|3,16
|11.633.601
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|MARTI
|2,02
|15.682.265
|% -3,35
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|GARAN
|9,65
|879.102.873
|% 0,94
|
|THYAO
|12,58
|332.211.285
|% -0,40
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|YKBNK
|2,55
|290.622.299
|% -0,39
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|KRDMD
|7,27
|260.444.706
|% -0,82
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|FROTO
|173,40
|211.842.764
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,55
|290.622.299
|% -0,39
|
|GARAN
|9,65
|879.102.873
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,87
|83.070.156
|% 0,00
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|KRDMD
|7,27
|260.444.706
|% -0,82
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|ODAS
|1,48
|45.316.748
|% -0,67
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|13:40
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4188
|8,4225
|% -0,18
|
|Euro
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|9,9685
|% -0,25
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|Sterlin
|11,6534
|11,7118
|% 0,09
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|Frank
|9,1447
|9,1998
|% -0,25
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|Riyal
|2,2395
|2,2507
|% -0,14
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|13:40
|Alış
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|Altın Ons
|1.794
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|486
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|Cumhuriyet
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|3.270
|-2,00
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|Tam
|3.203
|3.284
|-4,64
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|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,24
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|Çeyrek
|776
|794
|-1,12
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|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,02
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|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
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|B. Petrol
|72,65
|72,65
|1,20
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