***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya Sağlık Örgütü Temel İhtiyaçlar listesinde yer alan , ilk ve ileri evredeki clostridium difficile enfeksiyonu İçin ilk seçilen antibiyotik tedavi ürünü olan nitroimidazol İçin Turkfleks %5 Metronidazol I.V. İnfüzyonluk Çözelti ürünümüz İçin T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumundan imal ruhsatı İçin hak kazanılmış olup ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmıştır . İlacın geri ödeme listesinde belirlenmiş olan satış fiyatı 8,78 TL dir. Ürün İhracat ürünleri arasında yer almakta olupDevlet Malzeme Ofisi ihale ürünüdür .Kamuoyu bilgisine saygılarımızla sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963100BIST