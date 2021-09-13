***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C Sağlık Bakanlığı Çocukluk dönemi aşı takvimi Ulusal Bağışıklama Programında yer alan 1 ml ID Enjeksiyonluk Çözelti için liyofilize toz ve çözücü BCG (Tüberküloz) AŞISI ruhsatlandırmada yüksek öncelik onayını almıştır .Hayırlı olmasını diler Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963385BIST