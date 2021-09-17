***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Temsilcisi bulunduğumuz Hindistan menşeili OPV ( Çocuk Felci Aşısı ) ürünümüzün İran'da satış , dağıtım ve pazarlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ABAY Ecza Deposu tam yetki ile yetkilendirilmiş olup 10.000.000 doz OPV aşısı için ilk sipariş onaylanmıştır.Söz konusu sipariş tutarı 11.500.000 TL dir.Ödeme şekli peşin olarak anlaşılmıştır.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964309BIST