***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2021 17:14
Temsilcisi bulunduğumuz Hindistan menşeili OPV ( Çocuk Felci Aşısı ) ürünümüzün İran'da satış , dağıtım ve pazarlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ABAY Ecza Deposu tam yetki ile yetkilendirilmiş olup 10.000.000 doz OPV aşısı için ilk sipariş onaylanmıştır.
Söz konusu sipariş tutarı 11.500.000 TL dir.
Ödeme şekli peşin olarak anlaşılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964309
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1102
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
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8,6556
En Düşük
8,5060
17:5910,1430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0841
|Açılış
|: 10,0750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,1765
En Düşük
10,0237
17:59487,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,72
|Açılış
|: 487,24
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|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6345
|8,6360
|% 1,29
|
|Euro
|10,1357
|10,1430
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,8343
|11,8937
|% 0,98
|
|Frank
|9,2335
|9,2892
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% 1,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-2,57
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,34
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,84
|
Seans Raporu
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
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17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında