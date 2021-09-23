***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTRAMTURK 100 mg/2 ml im/iv/sc Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul adlı ürünümüz ruhsat onayı almıştır.Tramadol hidroklorür etkin maddesini içeren "orta ve şiddetli ağrıların tedavisinde" kullanılmaktadır.İhale ürünüdür.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964936BIST