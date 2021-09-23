***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2021 11:00
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
TRAMTURK 100 mg/2 ml im/iv/sc Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul adlı ürünümüz ruhsat onayı almıştır.
Tramadol hidroklorür etkin maddesini içeren "orta ve şiddetli ağrıların tedavisinde" kullanılmaktadır.
İhale ürünüdür.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964936
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|SASA
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