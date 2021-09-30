***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 16:51
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2021 tarihi itibarı ile Turkfleks marka serumlarımız için Kamu hastaneleri harici doğrudan temin ile kazanılan ihale bedeli 1.982.205,88 TL dir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965907
BIST
17:041.406
En Yüksek
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|: 1.394
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BIST En Aktif Hisseler17:02
|VBTYZ
|20,74
|53.634.043
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|26.848.341
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.123.742
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|DGATE
|13,38
|18.395.760
|% 8,69
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.298.505
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.212.360
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,50
|6.295.609
|% -7,98
|
|GARFA
|12,08
|4.410.529
|% -6,86
|
|GARAN
|9,18
|1.617.517.689
|% 1,32
|
|THYAO
|14,00
|887.889.979
|% 1,60
|
|TUPRS
|114,90
|802.547.882
|% 1,95
|
|SISE
|8,24
|739.656.123
|% 0,86
|
|AKBNK
|5,33
|649.543.561
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,39
|545.925.621
|% 0,84
|
|GARAN
|9,18
|1.617.517.689
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,33
|649.543.561
|% 1,72
|
|SISE
|8,24
|739.656.123
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,44
|547.662.458
|% 2,06
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8750
|8,8802
|% -0,41
|
|Euro
|10,2960
|10,3027
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,9310
|11,9909
|% 0,01
|
|Frank
|9,4541
|9,5111
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3605
|2,3723
|% -0,36
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|17,87
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|12,72
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|6,16
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,08
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,06
|
|B. Petrol
|76,67
|76,67
|-1,42
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