***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2021 18:28
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Firmamıza ait Asetilsistein maddesini içeren NAKOUT 300 mg/3ml ENJEKSİYONLUK/İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ adlı ürünümüzün ruhsatlandırma süreçleri tamamlanmış ve ruhsatlandırılmıştır. Nakout Ampul mukolitik ilaçlar grubuna dahildir. Başlıca yoğun kıvamlı balgamın atılmasında ve ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken akciğer hastalıklarında ve parasetamol zehirlenmelerinde kullanılmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978128
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|ELITE
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|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.487.104
|% 9,94
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|DIRIT
|4,89
|570.712
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|TSPOR
|7,01
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|ARASE
|94,60
|89.541.791
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|OYLUM
|8,01
|15.305.139
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|TSKB
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|503.202.154
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|NUGYO
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|% -7,60
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|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
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|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
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|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|10,3199
|% 2,61
|
|Euro
|11,6239
|11,7022
|% 2,33
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|Sterlin
|13,7553
|13,8243
|% 2,30
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|Frank
|11,0036
|11,0699
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|
|Riyal
|2,7305
|2,7442
|% 2,11
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-6,59
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|Altın Gr.
|612
|612
|9,71
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|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
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|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|8,24
|8,24
|0,12
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|B. Petrol
|82,67
|82,67
|0,62
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