***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamıza ait Asetilsistein maddesini içeren NAKOUT 300 mg/3ml ENJEKSİYONLUK/İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ adlı ürünümüzün ruhsatlandırma süreçleri tamamlanmış ve ruhsatlandırılmıştır. Nakout Ampul mukolitik ilaçlar grubuna dahildir. Başlıca yoğun kıvamlı balgamın atılmasında ve ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken akciğer hastalıklarında ve parasetamol zehirlenmelerinde kullanılmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978128BIST