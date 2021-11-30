***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOndansetron hidroklorur etkin maddesini içeren "Kemoturk 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul" adlı ürünümüzün ruhsat süreci tamamlanmıştır.Söz konusu ürünümüz klinikte kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların tedavisinde, ayrıca post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde endike bir ilaçtır.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980362BIST