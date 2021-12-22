***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDopamin Hidroklorür etkin maddesini içeren "Dopaturk 200 mg/5 ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul" adlı ürünümüzün ruhsat kesimi süreçleri tamamlanmıştır. İlgili ürünümüz klinikte dopaminerjik ajan olarak kullanılmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985421BIST