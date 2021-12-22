***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2021 12:25
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dopamin Hidroklorür etkin maddesini içeren "Dopaturk 200 mg/5 ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul" adlı ürünümüzün ruhsat kesimi süreçleri tamamlanmıştır. İlgili ürünümüz klinikte dopaminerjik ajan olarak kullanılmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985421
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|RALYH
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|SUMAS
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|DZGYO
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|DOCO
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|PRKAB
|44,92
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|GARAN
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|2.758.534.298
|% -0,59
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|SISE
|12,72
|2.149.568.294
|% -4,22
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|EREGL
|24,58
|1.689.236.261
|% -3,38
|
|TUPRS
|142,20
|1.242.671.028
|% -5,01
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|THYAO
|18,63
|1.233.393.288
|% -1,32
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|YKBNK
|3,53
|1.008.117.273
|% 1,44
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|GARAN
|11,81
|2.758.534.298
|% -0,59
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|SISE
|12,72
|2.149.568.294
|% -4,22
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|ODAS
|1,37
|199.957.431
|% 0,00
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|DOHOL
|2,66
|382.387.322
|% -4,32
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|15:04
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,0204
|11,0221
|% -9,58
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|Euro
|12,4702
|12,5432
|% -9,37
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|Sterlin
|14,7746
|14,8487
|% -9,10
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|Frank
|11,9392
|12,0112
|% -9,68
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|Riyal
|2,9288
|2,9435
|% -9,59
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|15:04
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,50
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|Altın Gr.
|640
|641
|-67,22
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|Cumhuriyet
|4.151
|4.214
|-691,00
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|Tam
|4.285
|4.430
|-508,25
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|Yarım
|2.071
|2.143
|-245,85
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|Çeyrek
|1.039
|1.071
|-122,93
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|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|8,12
|8,13
|-0,82
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|75,53
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