***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 16:37
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tramadol Hidroklorür etkin maddesini içeren "TRAMTURK 100 mg/2 ml IM/IV/SC Enjeksiyonluk/İnfuzyonluk Çozelti (5 Ampul)" adlı ürünümüzün satışa sunulabilmesi için gerçekleştirilen fiyat başvurusu onaylanmış satış izni tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986396
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
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|Önceki Kapanış
|: 1.891
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1.943
En Düşük
1.873
18:0511,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 4,36%
|| 0,4791
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
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11,5814
En Düşük
10,7605
18:0513,0048
En Yüksek
|Değişim
|: 4,54%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 13,0000
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En Düşük
12,1851
18:05660,23
En Yüksek
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|: 3,43%
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|Açılış
|: 660,23
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|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKPL
|5,39
|103.768.052
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.138.796
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|12.204.022
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|491.214
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|18.420.404
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|12.122.244
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.146.115
|% -9,90
|
|SANFM
|31,48
|16.309.911
|% -6,92
|
|RODRG
|17,70
|4.705.379
|% -6,79
|
|ORMA
|33,20
|230.915
|% -6,48
|
|GARAN
|11,69
|2.294.436.452
|% -0,26
|
|THYAO
|20,80
|2.236.766.151
|% -1,52
|
|SASA
|51,15
|1.982.084.575
|% 7,46
|
|EREGL
|28,74
|1.918.479.967
|% 1,27
|
|KRDMD
|9,39
|1.667.098.509
|% -0,42
|
|YKBNK
|3,66
|1.383.383.383
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,23
|646.206.582
|% 0,45
|
|GARAN
|11,69
|2.294.436.452
|% -0,26
|
|KRDMD
|9,39
|1.667.098.509
|% -0,42
|
|TSKB
|1,52
|221.312.890
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3938
|11,4705
|% 4,36
|
|Euro
|12,9063
|13,0048
|% 4,54
|
|Sterlin
|15,1796
|15,2558
|% 3,28
|
|Frank
|12,3062
|12,3803
|% 3,32
|
|Riyal
|3,0108
|3,0259
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|5,12
|
|Altın Gr.
|661
|661
|22,83
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,24
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|0,62
|