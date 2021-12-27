***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTramadol Hidroklorür etkin maddesini içeren "TRAMTURK 100 mg/2 ml IM/IV/SC Enjeksiyonluk/İnfuzyonluk Çozelti (5 Ampul)" adlı ürünümüzün satışa sunulabilmesi için gerçekleştirilen fiyat başvurusu onaylanmış satış izni tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986396BIST