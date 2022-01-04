***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 18:16
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURKFLEKS %5 Dekstroz Laktatlı Ringer Çözeltisi" adlı ürünümüzün ruhsatının kesimi onaylanmış olup, İlgili ürünümüz klinikte elektrolit dengesi restorasyonunda, hipovolemi ya da hipotansiyon durumlarında kısa süreli hacim replasman tedavisi amacıyla, metabolik asidoz durumundaki dengenin düzenlenmesi ya da idamesinde ve/veya hafif-orta şiddetteki metabolik asidozun tedavisinde kullanılmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988713
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,5658
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 0,4975
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5890
En Düşük
12,9640
18:0515,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 3,83%
|| 0,5669
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3687
En Düşük
14,6944
18:05790,66
En Yüksek
|Değişim
|: 4,17%
|| 31,66
|Açılış
|: 790,66
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
791,82
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5598
|13,5658
|% 3,81
|
|Euro
|15,2765
|15,3687
|% 3,83
|
|Sterlin
|18,2064
|18,2977
|% 3,47
|
|Frank
|14,6725
|14,7609
|% 3,34
|
|Riyal
|3,5802
|3,5982
|% 2,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|10,79
|
|Altın Gr.
|787
|787
|27,76
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,33
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında