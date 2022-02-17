***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRusya Direct Yatırım Fonu grup firmalarından Human Vaccine Firması Turk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş firmasını sputnik light aşısının Türkiye tedarik ve dağıtımı için yetkilendirilmiş partner olarak seçmiştir .Yapılan kontrat ilk etapta 10 000.000 doz aşının tedarik ve satışını kapsamaktadır .Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., Sputnik Light aşısının Türkiye'de lansmanı, tescili ve dağıtımı için tek yetkili ortaktır.Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., Rus temsilcilerle yabancı şirket müzakerelerinde yardımcı olan Made in Russia ticaret evi ile ortaklık kurmuştur .En sonuncusu Hindistan olmak üzere Sputnik Light aşısı 15'ten fazla ülkede tescillenmiş olup bir kaç düzine ülke daha kayıt sürecindedir.Aşı, tek başına tek doz olarak veya pekiştirici doz olarak kullanılır.Pekiştirici doz olarak Sputnik Light aşısı, Omicron suşuna karşı viral nötralize edici aktiviteyi önemli ölçüde artırır. Pekiştirici doz olarak Sputnik Light ile yeniden aşılanan bireylerin %100'ü, Omicron'a karşı nötralize edici antikorlar geliştirmiştir.Sputnik Light'ın yeni suşunun neden olduğu ciddi vakalar ve hastane yatışlarının yanı sıra enfeksiyona karşı yüksek koruma sağlaması beklenmektedir. N.F. Gamaleya NICEM tarafından yeniden aşılamadan 2-3 ay sonra elde edilen serum numunelerinin bir çalışması ile bu gösterilmiştir. Güçlendirici olarak Sputnik Light ile yeniden aşılananların %100'ü antikor geliştirmiştir.Kasım ayında The Lancet, Sputnik Light'ın yüksek etkinliği hakkında bir makale yayınlamıştır. Çalışma, Rus aşısının hem seronegatif (COVID-19 ile enfekte olmayanlar) hem de seropozitif (enfekte olanlar) gruplarda güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu göstermiştir. Tespit edilen yan etkiler hafif ile orta derecede olup ve ilacın ciddi bir etkisi bildirilmemiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002315BIST