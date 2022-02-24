***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2022 11:57
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yemen Sağlık Otoritesi tarafından 30.11.2021 - 03.12.2021 tarihlerinde yapılan iyi üretim uygulamarı (GMP) denetlemeri yapılmış olup 24.02.2022 (bugün) Yemen Sağlık otoritesi tarafından GMP belgesi verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003996
BIST
11:511.887
En Yüksek
|Değişim
|: -6,41%
|| -129,13
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
11:5114,1864
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,3693
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
11:5116,0850
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,4272
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
11:51885,61
En Yüksek
|Değişim
|: 4,38%
|| 37,20
|Açılış
|: 885,61
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ALKA
|17,82
|23.543.140
|% 10,00
|
|HUNER
|2,60
|406.948.071
|% 7,44
|
|DAGHL
|14,23
|4.683.908
|% 5,41
|
|ULUUN
|6,53
|38.652.252
|% 4,98
|
|VANGD
|4,44
|7.212.368
|% 3,98
|
|ARMDA
|63,45
|832.908
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|13.631.196
|% -10,00
|
|ANGEN
|23,76
|13.048.079
|% -10,00
|
|GSDDE
|3,15
|9.624.405
|% -10,00
|
|ULAS
|2,88
|781.675
|% -10,00
|
|THYAO
|25,36
|1.159.318.083
|% -9,69
|
|EREGL
|29,20
|1.089.105.845
|% -4,01
|
|KRDMD
|10,92
|627.458.219
|% -6,83
|
|GARAN
|11,16
|514.726.753
|% -4,04
|
|HUNER
|2,60
|406.948.071
|% 7,44
|
|HUNER
|2,60
|406.948.071
|% 7,44
|
|YKBNK
|3,66
|353.266.553
|% -6,63
|
|KRDMD
|10,92
|627.458.219
|% -6,83
|
|ODAS
|1,31
|74.025.813
|% -6,43
|
|EKGYO
|2,02
|110.362.163
|% -8,60
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1632
|14,1864
|% 2,67
|
|Euro
|15,9775
|16,0850
|% 2,73
|
|Sterlin
|19,0125
|19,1079
|% 1,91
|
|Frank
|15,3254
|15,4177
|% 2,26
|
|Riyal
|3,7644
|3,7832
|% 2,53
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|33,46
|
|Altın Gr.
|885
|886
|37,20
|
|Cumhuriyet
|5.919
|6.009
|296,00
|
|Tam
|5.882
|6.051
|308,17
|
|Yarım
|2.843
|2.927
|149,07
|
|Çeyrek
|1.426
|1.463
|74,54
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,52
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,76
|
Seans Raporu
11:51
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12:06
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12:06
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 5 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 257 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 1 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem