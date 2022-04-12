***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş ile ENDONEZYA'da yerleşik Dünya Sağlık Örgütü Onaylı Tedarikçisi PT.Bio Farma ( Persero ) Firması arasında AŞI tedarik anlaşması sağlanmıştır.T.C Sağlık Bakanlığı rutin aşı takvimi içerisinde yer alan Oral Polio Çocuk Felci ( OPV ) aşısı için tüm dünyada tek bulk sağlayıcısı konumunda olan Endonezya Firması, OPV aşısının Türkiye'de TURK İlaç tesislerinde dolumunun yapılması ve ruhsatlandırılması için firmamızı tek yetkili temsilcisi kılmıştır.Konu ile ilgili olarak ruhsatlandırma öncelik müracaatı ve teknoloji transfer çalışmaları başlatılmıştır.Firma ile yapılan mutabakatta Türkiye'de dolumu gerçekleştirilecek aşıların T.C Sağlık Bakanlığına tedarikinin yanısıra Türkiye'nin coğrafi konumunun avantajının kullanılarak TURK ilaç tesislerinin aşı dolumu için bir üs olarak kullanılmasına karar verilmiştir.Firmamızın global büyüme hızına ve ihracat hacmine ivme katacak bu olumlu ve itibarlı gelişmeyi kamuoyunun bilgisine sunarız .Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019376BIST