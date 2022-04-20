***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 12:55
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş olarak , AFCFTA anlaşması kapsamında yapılacak olan global yatırımlarımızın stratejik koordinasyonunun yönetim ve işleyişi için Amerika'da Turk İlaç Temsilciliği açılması kararı alınmıştır.
Turk İlaç Amerika Ticaret Odası kayıt işlemlerinin başlatılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sn.Berna Sezer yetkilendirilmiş olup , yasal prosedürlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak Interglobe IEG Atlanta Firması ile hareket edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022274
BIST
15:572.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,32
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
15:5714,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0245
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6755
En Düşük
14,6396
15:5715,9099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0939
|Açılış
|: 15,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
15:57919,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,28
|Açılış
|: 919,79
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler15:57
|DAGHL
|21,20
|10.444.665
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,60
|93.069.368
|% 8,74
|
|DAGI
|3,49
|42.183.352
|% 8,39
|
|AYEN
|17,09
|22.352.800
|% 7,69
|
|NATEN
|67,25
|187.451.597
|% 6,66
|
|EDATA
|16,77
|37.472.237
|% -6,83
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,40
|29.402.140
|% -4,62
|
|THYAO
|38,86
|3.334.860.557
|% 0,26
|
|SISE
|18,38
|2.086.484.192
|% 2,28
|
|GARAN
|14,25
|1.976.867.078
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,29
|1.414.667.963
|% 1,34
|
|TUPRS
|255,80
|1.292.725.666
|% 0,00
|
|ODAS
|2,57
|851.342.248
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,29
|1.414.667.963
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,93
|675.793.738
|% 1,03
|
|TSKB
|2,03
|398.916.194
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,24
|348.564.668
|% 2,75
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6712
|14,6746
|% 0,17
|
|Euro
|15,8971
|15,9099
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,0717
|19,1674
|% 0,45
|
|Frank
|15,4027
|15,4955
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9017
|3,9213
|% 0,18
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-0,24
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,20
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|-51,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|-56,97
|
|Yarım
|2.929
|3.005
|-27,56
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-13,78
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,90
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, KCHOL, SAHOL
-
16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, PETKM, YKBNK
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 32 artarak (% 0.54 ) 2, 283
-
16:11
DAGHL, AYEN, KARTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:11
ARMDA, AKFGY, KSTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında