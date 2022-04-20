***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş olarak , AFCFTA anlaşması kapsamında yapılacak olan global yatırımlarımızın stratejik koordinasyonunun yönetim ve işleyişi için Amerika'da Turk İlaç Temsilciliği açılması kararı alınmıştır.Turk İlaç Amerika Ticaret Odası kayıt işlemlerinin başlatılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sn.Berna Sezer yetkilendirilmiş olup , yasal prosedürlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak Interglobe IEG Atlanta Firması ile hareket edilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022274BIST