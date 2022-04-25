***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.03.2022 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nunda değerlendirilmek üzere ürünleri için fiyat artışı talebinde bulunmak isteyen firmaların 07-14 Mart 2023 tarihleri arasında başvuru yapılması yönünde duyuru yayınlanmıştır. İlgili duyuruya istinaden, firmamızın ruhsatlı ve hali hazırda kullanımda olan ürünlerimiz için başvurularımız yapılmıştır. Aşağıda belirtilen ürünlerimiz için fiyat artışı alınarak, güncel fiyatlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun listesinde resmi olarak yayınlanmıştır. Söz Konusu artışın firmamız finansallarına olumlu etkisi olacaktır. Fiyat artışı onaylanan ürünlerimiz -TURKFLEKS %10 DEKSTROZ Sudaki Çözeltisi 1000 ml (Setli) -TURKFLEKS %30 DEKSTROZ Sudaki Çözeltisi 500 ml (Setsiz) -TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 1000 ml (Setsiz) -TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 500 ml (Setli) -TURKFLEKS %30 DEKSTROZ Sudaki Çözeltisi 250 ML (Setli) -TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 250 ml (Setli) -TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 250 ml (Setsiz) Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023416BIST