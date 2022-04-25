***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 10:25
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.03.2022 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nunda değerlendirilmek üzere ürünleri için fiyat artışı talebinde bulunmak isteyen firmaların 07-14 Mart 2023 tarihleri arasında başvuru yapılması yönünde duyuru yayınlanmıştır. İlgili duyuruya istinaden, firmamızın ruhsatlı ve hali hazırda kullanımda olan ürünlerimiz için başvurularımız yapılmıştır. Aşağıda belirtilen ürünlerimiz için fiyat artışı alınarak, güncel fiyatlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun listesinde resmi olarak yayınlanmıştır. Söz Konusu artışın firmamız finansallarına olumlu etkisi olacaktır. Fiyat artışı onaylanan ürünlerimiz -TURKFLEKS %10 DEKSTROZ Sudaki Çözeltisi 1000 ml (Setli) -TURKFLEKS %30 DEKSTROZ Sudaki Çözeltisi 500 ml (Setsiz) -TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 1000 ml (Setsiz) -TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 500 ml (Setli) -TURKFLEKS %30 DEKSTROZ Sudaki Çözeltisi 250 ML (Setli) -TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 250 ml (Setli) -TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 250 ml (Setsiz) Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023416
BIST
13:362.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,87
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.481
En Düşük
2.428
13:3614,7698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0271
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7725
En Düşük
14,7180
13:3615,8531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0685
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
13:36909,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -6,53
|Açılış
|: 909,14
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler13:36
|ACSEL
|39,20
|34.918.304
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.344.886
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.170.829
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|798.956
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.467.899
|% -10,00
|
|BALAT
|8,40
|201.451
|% -6,77
|
|BRMEN
|1,86
|113.481
|% -5,58
|
|DESA
|11,18
|4.803.932
|% -4,93
|
|KERVN
|0,58
|352.476
|% -4,92
|
|GARAN
|14,97
|2.266.634.686
|% 5,50
|
|THYAO
|39,06
|2.247.843.982
|% -1,71
|
|SISE
|17,84
|1.246.771.738
|% 0,06
|
|AKBNK
|9,28
|1.059.233.402
|% 1,53
|
|YKBNK
|5,18
|1.044.841.461
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,78
|858.139.929
|% -0,97
|
|ODAS
|2,53
|580.375.876
|% -0,78
|
|YKBNK
|5,18
|1.044.841.461
|% 1,57
|
|TSKB
|1,99
|388.336.410
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|2.266.634.686
|% 5,50
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7657
|14,7698
|% 0,18
|
|Euro
|15,8440
|15,8531
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,7276
|18,8216
|% -0,75
|
|Frank
|15,3511
|15,4435
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9255
|3,9452
|% 0,16
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-15,77
|
|Altın Gr.
|909
|910
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|6.059
|6.151
|-41,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-42,68
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-20,64
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,22
|-0,25
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,38
|