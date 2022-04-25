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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.04.2022 10:25
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

03.03.2022 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nunda değerlendirilmek üzere ürünleri için fiyat artışı talebinde bulunmak isteyen firmaların 07-14 Mart 2023 tarihleri arasında başvuru yapılması yönünde duyuru yayınlanmıştır.  İlgili duyuruya istinaden, firmamızın ruhsatlı ve hali hazırda kullanımda olan ürünlerimiz için başvurularımız yapılmıştır. Aşağıda belirtilen ürünlerimiz için fiyat artışı alınarak, güncel fiyatlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun listesinde resmi olarak yayınlanmıştır. Söz Konusu artışın firmamız finansallarına olumlu etkisi olacaktır.  Fiyat artışı onaylanan ürünlerimiz -TURKFLEKS %10 DEKSTROZ Sudaki Çözeltisi 1000 ml (Setli) -TURKFLEKS %30 DEKSTROZ Sudaki Çözeltisi 500 ml (Setsiz) -TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 1000 ml (Setsiz) -TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 500 ml (Setli) -TURKFLEKS %30 DEKSTROZ Sudaki Çözeltisi 250 ML (Setli) -TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 250 ml (Setli) -TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 250 ml (Setsiz) Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023416


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KSTUR 262,40 1.170.829 % 9,97  
UFUK 21,46 798.956 % 9,94  
ISKUR 1.150.000,00 1.150.000 % 9,52  
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Euro 15,8440 15,8531 % -0,43  
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Frank 15,3511 15,4435 % 0,08  
Riyal 3,9255 3,9452 % 0,16  
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13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.916 -15,77  
Altın Gr. 909 910 -6,06  
Cumhuriyet 6.059 6.151 -41,00  
Tam 6.030 6.180 -42,68  
Yarım 2.915 2.990 -20,64  
Çeyrek 1.462 1.495 -10,32  
Gümüş.Ons 23,59 23,62 -0,54  
Gümüş Gr. 11,19 11,22 -0,25  
B. Petrol 102 102 -4,38  
Seans Raporu 13:36
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