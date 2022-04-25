***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 10:33
Sağlık Örgütü onaylı tedarikçisi PT.BIO FARMA (PERSERO) firmasının tarafımıza vermiş olduğu yetikye istinaden OPV-TURK oral çocuk felci aşısı için yüksek öncelik müsadesine başvurulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023417
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