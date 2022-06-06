***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPiracetam etkin maddesini içeren "PİRATURK 1 g/5 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul" adlı ürünümüzün ruhsatlandırma işlemleri için gerekli tüm onay süreçleri tamamlanmıştır.İlgili ürünümüzYurt içi pazarda ihale grubu önemli bir ürün olup aynı zamanda ihracat grubudur.Erişkinlerde- Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularlaseyreden psiko-organik sendromların semptomatik tedavisi,- Kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),- Vertigo ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için endikedir.Çocuklarda- 8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi tedavisinde endikedir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034760BIST