***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2022 09:14
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piracetam etkin maddesini içeren "PİRATURK 1 g/5 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul" adlı ürünümüzün ruhsatlandırma işlemleri için gerekli tüm onay süreçleri tamamlanmıştır.
İlgili ürünümüz
Yurt içi pazarda ihale grubu önemli bir ürün olup aynı zamanda ihracat grubudur.
Erişkinlerde
- Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla
seyreden psiko-organik sendromların semptomatik tedavisi,
- Kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
- Vertigo ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için endikedir.
Çocuklarda
- 8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi tedavisinde endikedir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034760
BIST
10:292.635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 33,39
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.635
En Düşük
2.620
10:2916,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1584
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5786
En Düşük
15,9954
10:2917,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2383
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8364
En Düşük
17,3505
10:29987,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,94
|Açılış
|: 987,39
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler10:27
|TETMT
|256,50
|4.929.112
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|KRSTL
|7,44
|22.544.740
|% 9,90
|
|DAGHL
|29,06
|3.507.820
|% 7,63
|
|FLAP
|4,02
|19.485.119
|% 7,49
|
|OZRDN
|13,05
|665.501
|% -7,45
|
|EPLAS
|18,70
|9.774.013
|% -5,60
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|IZFAS
|4,79
|66.107
|% -4,58
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|THYAO
|48,48
|721.260.321
|% 1,04
|
|SASA
|44,46
|691.042.016
|% 1,28
|
|TUPRS
|282,40
|326.556.133
|% 2,95
|
|SISE
|21,12
|266.293.185
|% 1,44
|
|EREGL
|34,62
|185.894.711
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,84
|162.151.852
|% 2,16
|
|DOHOL
|4,06
|157.320.948
|% 3,05
|
|ODAS
|2,91
|109.159.726
|% 3,93
|
|YKBNK
|4,90
|138.732.946
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,26
|33.754.868
|% 1,61
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5706
|16,5753
|% 0,98
|
|Euro
|17,7930
|17,8395
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,6865
|20,7902
|% 1,22
|
|Frank
|17,1551
|17,2585
|% 0,97
|
|Riyal
|4,4031
|4,4252
|% 0,92
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|3,11
|
|Altın Gr.
|987
|987
|10,27
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,29
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,46
|
Seans Raporu
10:27
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-
10:42DAGHL
Yüzde 7.48 oranında artışla 29.02 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 961 adet işlem
-
10:41ULUUN
Yüzde 7.57 oranında artışla 18.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 418, 783 adet işlem
-
10:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 35 artarak (% 1.08 ) 2, 921
-
10:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA
-
10:39XU100
Endeks 2, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 5, 934.00 milyon TL de