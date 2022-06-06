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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.06.2022 09:14
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piracetam etkin maddesini içeren "PİRATURK 1 g/5 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul" adlı ürünümüzün ruhsatlandırma işlemleri için gerekli tüm onay süreçleri tamamlanmıştır. 
İlgili ürünümüz  
Yurt içi pazarda ihale grubu önemli bir ürün olup aynı zamanda ihracat grubudur.
 Erişkinlerde
- Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla 
seyreden psiko-organik sendromların semptomatik tedavisi, 
- Kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte), 
- Vertigo ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için endikedir. 
Çocuklarda
- 8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi tedavisinde endikedir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız .





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034760


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