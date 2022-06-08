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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.06.2022 11:53
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 24.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmış olan Madde 13 çerçevesinde şirketimiz Yönetim Kurulu 08.06.2022 tarihinde almış olduğu karar ile -Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları doğrultusunda şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin kendi  paylarında geri alım işlemi yapabilmesine,
-İşlemlerinin aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,
- Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 12.000.000 TL (onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 1.000.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035671


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FADE 6,88 35.424.238 % 6,83  
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Riyal 4,5450 4,5678 % 2,06  
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Altın Gr. 1.015 1.016 17,86  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 21,98 22,02 -0,23  
Gümüş Gr. 12,09 12,11 0,12  
B. Petrol 121 121 0,52  
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