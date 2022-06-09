***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 11:50
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turkfleks marka Serumlarımızın Gürcistan'da kayıt ve ruhsatlandırma süreci tamamlanmıştır .
Önemli bir ihracat pazarına aracılık eden Gürcistan'da anlaşmalı temsilcimiz aracılığı ile satış faaliyetlerine başlanmıştır .
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036359
BIST
13:232.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.526
13:2317,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1012
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2294
En Düşük
17,0843
13:2318,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1780
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
13:231.025,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.025,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:23
|EUREN
|19,65
|36.386.966
|% 9,96
|
|MAGEN
|13,19
|64.564.939
|% 6,72
|
|FONET
|12,66
|37.773.167
|% 6,48
|
|INVES
|35,60
|26.664.103
|% 6,27
|
|RYSAS
|8,70
|41.383.110
|% 5,84
|
|TSGYO
|6,75
|50.875.273
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|35.159.422
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|69,90
|69.209.132
|% -8,63
|
|THYAO
|46,18
|3.330.741.884
|% -1,16
|
|SISE
|21,94
|1.643.566.007
|% 0,37
|
|SASA
|43,52
|1.048.922.988
|% 1,63
|
|SAHOL
|19,58
|1.019.446.126
|% -1,41
|
|TOASO
|64,45
|778.100.087
|% -2,42
|
|EKGYO
|2,62
|343.794.646
|% -2,24
|
|SEGYO
|1,17
|137.515.696
|% -7,14
|
|ODAS
|2,92
|299.666.412
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,99
|387.730.214
|% 0,50
|
|KARSN
|7,14
|637.532.511
|% 2,44
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2208
|17,2274
|% 0,59
|
|Euro
|18,5244
|18,5718
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,5167
|21,6246
|% 0,52
|
|Frank
|17,5503
|17,6560
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5777
|4,6006
|% 0,56
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,52
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|-3,00
|
|Tam
|6.785
|6.954
|-3,42
|
|Yarım
|3.279
|3.364
|-1,65
|
|Çeyrek
|1.645
|1.682
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,05
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,40
|