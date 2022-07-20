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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.07.2022 10:45
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Diklofenak sodyum etkin maddesini içeren "DİKTURK 75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren Ampul"  adlı ürünümüzün ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmış ve onaylanmıştır . Söz konusu ürünümüz ihale ve serbest pazar ihtiyacı olup 120.000.000 TL pazar hacmi bulunmaktadır . Osteoartrit,romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti, akut kas-iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismonore tedavisinde endikedir.
Kamıoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046734


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TURGG 226,10 9.107.114 % 8,60  
UFUK 92,00 591.100 % 8,36  
GRNYO 2,54 1.177.338 % 7,17  
HUBVC 9,33 17.440.407 % 7,00  
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10:34 Alış Satış %  
Dolar 17,5725 17,5827 % 0,13  
Euro 17,9996 18,0129 % 0,25  
Sterlin 21,0661 21,1717 % 0,34  
Frank 18,0900 18,1990 % 0,25  
Riyal 4,6662 4,6896 % 0,13  
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10:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.708 -3,88  
Altın Gr. 965 966 -0,72  
Cumhuriyet 6.528 6.630 17,00  
Tam 6.540 6.597 -34,00  
Yarım 3.187 3.225 -16,00  
Çeyrek 1.598 1.613 -8,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,82 0,05  
Gümüş Gr. 10,63 10,65 0,05  
B. Petrol 106 106 -1,26  
Seans Raporu 10:34
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