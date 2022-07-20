***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDiklofenak sodyum etkin maddesini içeren "DİKTURK 75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren Ampul" adlı ürünümüzün ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmış ve onaylanmıştır . Söz konusu ürünümüz ihale ve serbest pazar ihtiyacı olup 120.000.000 TL pazar hacmi bulunmaktadır . Osteoartrit,romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti, akut kas-iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismonore tedavisinde endikedir.Kamıoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046734BIST