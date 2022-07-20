***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2022 10:45
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Diklofenak sodyum etkin maddesini içeren "DİKTURK 75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren Ampul" adlı ürünümüzün ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmış ve onaylanmıştır . Söz konusu ürünümüz ihale ve serbest pazar ihtiyacı olup 120.000.000 TL pazar hacmi bulunmaktadır . Osteoartrit,romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti, akut kas-iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismonore tedavisinde endikedir.
Kamıoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046734
BIST
10:342.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.514
10:3417,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6011
En Düşük
17,4800
10:3418,0129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0444
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0673
En Düşük
17,9042
10:34965,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,90
|Açılış
|: 965,33
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler10:34
|KLRHO
|13,80
|36.651.002
|% 9,96
|
|TURGG
|226,10
|9.107.114
|% 8,60
|
|UFUK
|92,00
|591.100
|% 8,36
|
|GRNYO
|2,54
|1.177.338
|% 7,17
|
|HUBVC
|9,33
|17.440.407
|% 7,00
|
|BOBET
|6,35
|3.757.718
|% -4,80
|
|CANTE
|53,65
|6.884.228
|% -3,59
|
|KRGYO
|8,35
|3.286.830
|% -2,91
|
|KZBGY
|79,10
|3.937.081
|% -2,78
|
|ASUZU
|190,70
|36.221.130
|% -2,70
|
|THYAO
|51,50
|607.719.681
|% 0,78
|
|SISE
|21,46
|586.218.480
|% 1,32
|
|HEKTS
|34,46
|342.821.959
|% 4,55
|
|EREGL
|28,24
|274.025.466
|% 1,95
|
|KCHOL
|35,12
|240.607.546
|% 0,86
|
|TSKB
|2,28
|104.345.211
|% 3,17
|
|EKGYO
|3,05
|101.908.431
|% 0,99
|
|SISE
|21,46
|586.218.480
|% 1,32
|
|ODAS
|3,54
|89.358.681
|% 2,31
|
|KRDMD
|11,04
|215.926.170
|% 2,41
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5725
|17,5827
|% 0,13
|
|Euro
|17,9996
|18,0129
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,0661
|21,1717
|% 0,34
|
|Frank
|18,0900
|18,1990
|% 0,25
|
|Riyal
|4,6662
|4,6896
|% 0,13
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,88
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.540
|6.597
|-34,00
|
|Yarım
|3.187
|3.225
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.613
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,26
|