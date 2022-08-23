***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 16:05
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hepatit B yüzey antijenini içeren "HepB pediyatrik 10 mcg/0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon" ve "HepB erişkin 20 mcg/1.0 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon" isimli ürünlerimizin ruhsat işlemleri tamamlanmış olup ruhsatları kesilmiştir.
Söz konusu ürün T.Sağlık Bakanlığı Bağışıklama programı aşı takviminde yer almaktadır.
"pediyatrik" forma sahip olan ürünümüz yeni doğan(0.ay), 1.ay ve 6. ay olmak üzere 3 doz uygulanmakta ve ülkemiz aşı takviminde yer almaktadır. "Erişkin" form ise bağışıklama istenen erişkin bireylere 3 doz olacak şekilde 0, 1. ve 6. ay olmak üzere uygulanmaktadır. Koruyuculuğun daha hızlı gerektiği durumlarda ise 0, 7 ve 21. günlerde yine 3 doz olacak şekilde uygulanır. Eğer gerekirse 12.ayda 4. doz uygulama tavsiye edilir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057790
BIST
16:433.119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 56,50
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
16:4318,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0707
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
16:4318,1118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1331
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1258
En Düşük
17,9383
16:431.014,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.014,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler16:43
|FLAP
|6,82
|87.085.107
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|57.857.130
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.661.839
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|SANFM
|18,00
|21.459.263
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|ULUSE
|145,00
|25.794.747
|% -6,09
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|THYAO
|67,60
|4.109.697.584
|% -0,22
|
|AKBNK
|11,28
|3.934.207.789
|% 4,83
|
|YKBNK
|6,12
|3.915.669.308
|% 5,70
|
|SISE
|25,70
|2.602.061.603
|% 1,26
|
|ASELS
|26,20
|2.597.543.866
|% 1,55
|
|YKBNK
|6,12
|3.915.669.308
|% 5,70
|
|EKGYO
|3,94
|2.228.061.642
|% 1,55
|
|AKBNK
|11,28
|3.934.207.789
|% 4,83
|
|ALBRK
|2,23
|544.815.386
|% 6,70
|
|ISCTR
|8,18
|1.944.370.019
|% 9,65
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1119
|18,1359
|% 0,39
|
|Euro
|18,1022
|18,1118
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,3293
|21,4363
|% 0,74
|
|Frank
|18,6727
|18,7852
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8115
|4,8356
|% 0,42
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,94
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.810
|6.863
|-19,00
|
|Yarım
|3.318
|3.355
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.677
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|98,39
|98,39
|1,91
|