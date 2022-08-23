***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHepatit B yüzey antijenini içeren "HepB pediyatrik 10 mcg/0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon" ve "HepB erişkin 20 mcg/1.0 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon" isimli ürünlerimizin ruhsat işlemleri tamamlanmış olup ruhsatları kesilmiştir.Söz konusu ürün T.Sağlık Bakanlığı Bağışıklama programı aşı takviminde yer almaktadır."pediyatrik" forma sahip olan ürünümüz yeni doğan(0.ay), 1.ay ve 6. ay olmak üzere 3 doz uygulanmakta ve ülkemiz aşı takviminde yer almaktadır. "Erişkin" form ise bağışıklama istenen erişkin bireylere 3 doz olacak şekilde 0, 1. ve 6. ay olmak üzere uygulanmaktadır. Koruyuculuğun daha hızlı gerektiği durumlarda ise 0, 7 ve 21. günlerde yine 3 doz olacak şekilde uygulanır. Eğer gerekirse 12.ayda 4. doz uygulama tavsiye edilir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057790BIST