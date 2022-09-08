***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum San. A.Ş üretim tesisimizin üretim faaliyetleri arasında yer alan "küçük hacimli patanteral solüsyon (flakon ve ampul) " üretim ve dolum hattımız Irak Sağlık Bakanlığı Resmî Otoritesi tarafından onaylanmıştır. Irak'a yapılacak ihracatlarımız için ihtiyaç duyulan tesis GMP belgesini kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061419BIST