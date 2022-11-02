***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 01.11.2022 kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Atilla AKGÜNLÜ Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, karar verilmiştir.Kamuyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076100BIST