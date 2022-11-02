***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 09:30
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 01.11.2022 kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Atilla AKGÜNLÜ Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, karar verilmiştir.
Kamuyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076100
BIST
10:344.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 15,79
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:3418,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:3418,4106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0514
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:34988,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,38
|Açılış
|: 988,60
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:34
|VAKKO
|37,26
|10.635.345
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|29.941.664
|% 9,92
|
|BRLSM
|19,55
|77.011.455
|% 8,55
|
|NTGAZ
|35,12
|91.964.440
|% 7,66
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|MARTI
|5,57
|17.027.616
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,30
|92.218.514
|% -7,34
|
|BASCM
|5,01
|100.205
|% -5,47
|
|CELHA
|21,72
|14.388.586
|% -5,15
|
|THYAO
|102,30
|943.355.366
|% -0,10
|
|SASA
|128,00
|838.412.362
|% -2,66
|
|ASELS
|33,78
|678.743.719
|% 1,32
|
|PETKM
|13,95
|523.988.577
|% 2,50
|
|TUPRS
|394,80
|520.271.045
|% 1,23
|
|EKGYO
|4,55
|401.742.581
|% 0,89
|
|IHLAS
|0,83
|36.394.811
|% 2,47
|
|PETKM
|13,95
|523.988.577
|% 2,50
|
|ALBRK
|2,35
|73.496.694
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,18
|286.205.404
|% -0,76
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6151
|18,6232
|% 0,20
|
|Euro
|18,4013
|18,4106
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,3178
|21,4247
|% 0,15
|
|Frank
|18,5485
|18,6602
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,11
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,06
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,95
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.274
|1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|0,71
|